Кишинёв, 31 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Эксперты объединённой европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E считают, что Молдавия и Украина смогут вскоре подключиться к электросетям Евросоюза. Об этом заявил вице-премьер республики, министр инфраструктуры Андрей Спыну в своём телеграм-канале.

Приднестровье. Карта

«Исследование о подключении Республики Молдова и Украины было опубликовано в ENTSO-E, — написал глава ведомства. — Вывод: присоединение с 2023 года возможно».

Ранее Спыну заявил, что подключение к электросетям ЕС даст Молдавии доступ к «прозрачному» рынку электроэнергии. Также он заявил о необходимости диверсифицировать поставки электроэнергии.

Напомним, электроснабжение Молдавии зависит от Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье. С 2009 года более половины потребностей республики в электричестве удовлетворяется за счёт этой станции.