Ростов-на-Дону, 31 января, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Администрация Ростова-на-Дону потратит 5 млн рублей на два автомобиля Toyota Camry или эквивалент. Соответствующие аукционы объявлены на сайте госзакупок, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Автомобиль

Городское хозяйственное управление Ростова-на-Дону готово заплатить по 2,5 млн рублей за каждую иномарку бизнес-класса. Автомобили должны соответствовать предъявленным требованиям. В частности, иметь кожаный салон, антиблокировочную и антипробуксовочную системы, парковочные радары.

ИА REGNUM сообщало, что в конце 2021 года управление транспортного обеспечения правительства Ростовской области объявило аукцион на покупку15 автомобилей чёрного цвета 2021 года выпуска. На иномарки было выделено более 41 млн рублей.