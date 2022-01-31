София, 31 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Сразу в пяти крупных регионах Болгарии из-за резкого подорожания тарифов на электроэнергию вводится режим ограничения уличного освещения в вечернее и ночное время суток. Об этом 31 января сообщает софийская газета «24 часа» со ссылкой на источники.

Hans Уличное освещение

Согласно официальной информации, освещение в микрорайонах, парках и даже на центральных улицах будет сведено к минимуму в Бургасе, Стара-Загоре и Пловдиве, а также нескольких городах селах районного подчинения.

«В некоторых общинах цены на соответствующее освещение выросли по сравнению с 2021-м годом в четыре раза, во многих местных администрациях бюджетных средств на это попросту нет», — отмечают аналитики

Напомним, ранее из-за подорожания электроэнергии от освещения улиц в период с 22:00 по 04:00 местного времени (23:00 — 05:00 мск) отказались Добрич, Смолян, Габрово и другие города Болгарии.

Рассматривается вопрос об ограничении подачи электричества на улицы Софии.