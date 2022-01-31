Ирвайн, США, 31 января, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Джез Корден, автор портала Windows Central, уверяет, что Blizzard Entertainment готовится анонсировать ещё одну новую игру. Его слова 31 января приводит издание Gaming Bolt.

Carlos Gutiérrez Blizzard Entertainment

Корден рассказал, что Blizzard готовит сразу несколько проектов, чтобы «успокоить толпу» после предыдущих громких провалов — например, Warcraft III: Reforged. Журналист думал, что компания анонсирует один из них на прошлой неделе, но вместо этого разработчики представили крупнобюджетную игру с элементами симулятора выживания.

Таким образом, у Blizzard есть ещё одна пока неанонсированная игра в разработке. Подробностей Корден не раскрыл, «чтобы ни у кого в компании не было проблем».