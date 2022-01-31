Кострома, 31 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Костромской области вновь обновился рекорд по заражениям коронавирусом, за сутки выявлен 391 новый случай. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Максимальные значения по заболеваемости фиксируются на протяжении недели, начиная с 25 января. Тогда COVID-19 диагностировали у 234 человек.

Таким образом, с начала месяца число заражений выросло почти в 10 раз. В начале января область не превышала планку в 30−40 инфицированных в сутки.

Главный врач костромского центра специализированной помощи по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями Кира Дякина полагает, что подъём инфекции будет продолжаться ещё около 2−3 недель. Затем ситуация может стабилизироваться и пойти на спад.