Сеул, 31 января 2022, 11:07 — REGNUM Экспорт лапши быстрого приготовления из Южной Кореи в 2021 году составил $674 млн, что на 11,7% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

Лапша быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления
(сс) Takeaway

Согласно опубликованным данным, самым крупным импортером южнокорейской лапши стал Китай ($149,9 млн). За ним следовали США ($81,23 млн), Япония ($65,28 млн), Тайвань ($31,8 млн).

Известно, что объём экспорта лапши быстрого приготовления растет седьмой год подряд.

По сравнению с 2020 годом, когда началась пандемия коронавируса, экспорт вырос почти на 30%.

Эксперты предполагают, что рост поставок лапши за рубеж связан с популярностью фильма «Паразиты», а также пандемией коронавируса.