Сеул, 31 января, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Экспорт лапши быстрого приготовления из Южной Кореи в 2021 году составил $674 млн, что на 11,7% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщает Edaily со ссылкой на данные Таможенной службы страны.

(сс) Takeaway Лапша быстрого приготовления

Согласно опубликованным данным, самым крупным импортером южнокорейской лапши стал Китай ($149,9 млн). За ним следовали США ($81,23 млн), Япония ($65,28 млн), Тайвань ($31,8 млн).

Известно, что объём экспорта лапши быстрого приготовления растет седьмой год подряд.

По сравнению с 2020 годом, когда началась пандемия коронавируса, экспорт вырос почти на 30%.

Эксперты предполагают, что рост поставок лапши за рубеж связан с популярностью фильма «Паразиты», а также пандемией коронавируса.