Москва, , 11:07 — REGNUM Свои соболезнования в связи с кончиной советского и российского сценариста, драматурга и кинорежиссёра, Народного артиста России Виктора Мережко выразила министр культуры РФ Ольга Любимова. Ее слова 31 января приводит пресс-службе российского Минкультуры.

Ольга Любимова Дарья Драй © ИА REGNUM

«Выдающийся выпускник ВГИКа, Виктор Иванович с первых шагов творческого пути заявил о себе как о талантливой, неординарной личности. Режиссер, сценарист, драматург, писатель, актер — он с неизменным успехом проявлял себя во всех ипостасях», — отметила Любимова.

Также глава Минкультуры добавила, что большие заслуги покойного в развитии отечественного кинематографа отмечены по достоинству и профессиональным сообществом, и его многочисленными поклонниками.

Кроме того, она добавила, что Виктор Мережко был человеком многогранного дарования и выразила свои соболезнования родным и близким сценариста.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января стало известно, что народный артист России Виктор Мережко, который являлся автором сценариев более 50 фильмов, скончался на 85-м году жизни.

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