Москва, , 11:06 — REGNUM Прошлая неделя оказалась для российской валюты крайне напряжённой и завершилась она в прямом и переносном смысле на высокой ноте, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Да, в нынешнее время можно считать курс высоким, если он после падения к двухлетним минимумам — 80,30 руб./доллар через два дня поднялся выше 78 руб.

Вечером 28 января совершенно неожиданно для всех пришли новости о миролюбивых высказываниях со стороны должностных лиц взамен той нагнетающей негативной риторике, которая шла последние несколько недель.

Для курса рубля на ближайшую перспективу есть три возможных сценария развития событий — позитивный, негативный и крайне негативный. Не стоит исключать и промежуточные сценарии.

Но пока наиболее вероятным видится, учитывая высказывание высокопоставленный представитель НАТО, именно благоприятный сценарий, то есть сокращение рисков как санкционных, так и геополитических.

Если же ситуация будет складываться именно так, то основными факторами влияния для рубля будут именно экономические, и в первую очередь, это политика центральных банков, прежде всего ФРС США и ЦБ РФ.

И тут не все так просто, сильным негативом для российской валюты в ближайшие месяцы служит тот факт, что во вторник на прошлой неделе американским регулятором была подтверждена политика ограничения денежной массы и повышения процентных ставок.

Подобное ужесточение следует и от российского регулятора, однако, это уже хоть слабый, но тем не менее позитив, в следующем месяце ожидается повышение ключевой ставки с 8,5% до 9−9,5%.

Позитива для российской валюты добавляют и перспективы сохранения высокие цены на энергоносители и иные экспортные товары. А кроме того, торговый и платёжный баланс, профицитный бюджет, госдолг, которых находится на низком уровне и большие международные резервы, все это в совокупности окажет рублю поддержку.

Если политические опасения действительно сойдут на нет, то курс российской валюты вполне может вернуться к уровням немного ниже, чем было перед новогодними праздниками, то есть в район 73−75 руб/дол и 84−85 руб/евро. Таким видится сценарий на ближайшие два месяца.

Если же рассматривать негативный сценарий, то тут уже курс рубля будет напрямую зависеть от степени противостояния и политического давления. Опасность военных действий, политические высказывания, санкционное давление — все это способно вновь вернуть нас к рубежам 80 и 90 рублей.

Но значительно хуже ситуация будет складываться, если непосредственно произойдут открытые военные действия и будут вводиться новые серьёзные санкций против России.

При таких раскладах курс российской валюты уже предсказать сложно, можно увидеть диапазон 95−98 руб/доллар и 88−90 руб/евро и выше. Правда такой ход событий в данный момент представляется наименее вероятным.

Многое прояснится уже на этой неделе и будет понятно, какой из перечисленных сценариев может себя оправдать.

Если в ближайшее время не будет никаких неожиданных событий и явлений, то наиболее вероятный на эту неделю можно назвать диапазон 76−79 руб/доллар и 85−88 руб/евро», — предполагает эксперт.

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