Новочеркасск, Ростовская область, 20 января, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Контрактник из Чечни Зайнди Такаев признан невиновным в убийстве дагестанца Магомеда Шахбанова в зоне военной операции. Об этом пишет 20 января «Коммерсант».

Vladimir Baranov/Global Look Press

Шестеро присяжных Новочеркасского гарнизонного военного суда единогласно оправдали 41-летнего Такаева. Судья 17 января на основании вердикта вынес оправдательный приговор, после чего Такаева освободили из-под стражи. Это первый случай оправдания участника спецоперации, подозреваемого в убийстве, отмечает издание.

20-летний уроженец Дагестана Магомед Шахбанов был убит 6 июня 2022 года во дворе многоэтажного жилого дома в городе Первомайске в ЛНР. В тот вечер несколько военнослужащих-контрактников, арендовавших квартиры в этом доме, отдыхали в беседке во дворе с шашлыками и пивом. С ними были две 20-летние девушки, местные жительницы.

В 21:30, по словам отдыхавших, когда компания уже расходилась, в беседке остались только девушки и рядовой Шахбанов. В этот момент по ним был открыт огонь. Девушки успели спрятаться под стол, а Шахбанова убило пулей, попавшей в голову. Водитель Такаев в это время отлучался из беседки в туалет, а его автомат оставался возле стола.

По словам Такаева, он сразу понял, что по беседке стреляют из соседних кустов. Он бросился в беседку, схватил автомат и стал стрелять в ответ. В наступивших сумерках ему удалось отразить атаку, после чего боец вызвал на место двух своих соседей-врачей и военную полицию.

Согласно показаниям девушек, события развивались иначе. Такаев, утверждали они, убил Шахбанова из пистолета Макарова, который ему оставил, уходя из беседки домой, сослуживец Вагиф Мирзоев.

Мирзоев и ещё один участник застолья Магомед Дибиров пояснили следствию, что для вражды у Шахбанова и Такаева не было никаких причин. Все мужчины, находившиеся в беседке, познакомились ещё на сборном пункте в Новочеркасске, затем вместе отправились на СВО, а в боевых условиях поддерживали друг друга.

«Я сто раз мог бы убить Магомеда в бою, но в этом не было никакого смысла», — приводит издание слова Такаева.

Военные следователи, возбудившие уголовное дело об убийстве рядового, поверили девушкам. Такаев был арестован и находился под стражей до момента вынесения приговора.

Отмечается, что присяжные вынесли оправдательный вердикт, вероятно, из-за противоречий и нестыковок в деле. К ним относится, в частности, заключение эксперта о том, что Шахбанова убили выстрелом с «неблизкого расстояния», вероятно, из старой версии автомата АК-47 или снайперской винтовки Драгунова калибра 7,62 мм. Такого оружия ни у кого из отдыхавших мужчин не было, а пулю, навылет пробившую голову Шахбанова, не нашли.

Не убедил присяжных и рассказ девушек. По данным защиты Такаева, самого стрелка они не видели, а объективно оценить ситуацию не могли из-за стресса и алкогольного опьянения.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Прокуроры и представители потерпевшего с ним не согласились, они полагают, что на присяжных могло быть оказано давление. Сторона потерпевшего обратилась с жалобой и соответствующим надзорным представлением в апелляционную инстанцию — Южный окружной военный суд.