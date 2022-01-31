Саратов, , 11:18 — REGNUM В Саратове вновь произошло нападения на медработника. Во время транспортировки бригадой скорой помощи пациент напал на одного из медиков. Публикацию об этом в соцсетях проверяют следователи, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Нападение

«30 января 2022 года примерно в 17 часов 50 минут при транспортировке пациента бригадой скорой медицинской помощи в ГКБ №5, последний, находясь в машине скорой помощи, нанес медику телесные повреждения», — говорится в сообщении.

После происшествия организована доследственная проверка.

ИА REGNUM напоминает, житель Саратова 12 января нанес медику скорой помощи несколько ударов кулаком в грудь. Вечером 17 января еще один мужчина, проживающий в квартире дома по улице Шелковичная в Саратове, причинил телесные повреждения врачу скорой помощи.

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