Чебоксары, 31 января, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Чувашия пошла по пути ряда регионов, где из-за роста заражений коронавирусом приостанавливается оказание ряда государственных медицинских услуг. В республике прекращают проведение медосмотров детей и оказание плановой помощи взрослым, которые лечатся амбулаторно. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Чувашии.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Больница

В ведомстве изменили порядок организации оказания медицинской помощи со ссылкой на постановление главного санитарного врача Чувашии («О дополнительных мерах по снижению рисков распространения нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон» в Чувашской Республике») и под предлогом стабилизации эпидемической обстановки.

«А также в связи с необходимостью организации оказания медицинской помощи большому числу пациентов с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении минздрава республики.

В министерстве поясняют, что с 31 января приостановлено проведение профилактических медосмотров, все виды диспансеризации взрослого населения, медицинские осмотры детей, а также оказание плановой медицинской помощи взрослым в амбулаторных условиях.

«Ограничения не коснутся пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка оказания медицинской помощи время может повлечь ухудшение их состояния, а также представляет угрозу жизни и здоровья», — отмечается в релизе.

Специализированную помощь, в том числе диагностические исследования, будут оказывать в двух республиканских клинических больницах — для взрослого и детского населения.

Напомним, что с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 51 067 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 42 768 человек, умерли 4 198 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии ужесточат контроль за работой предприятий общественного питания. Связано это с тем, что к руководителю республики Олегу Николаеву поступает информация о проведении банкетов и корпоративных мероприятий, которые ранее было запрещены.