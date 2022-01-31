Вашингтон, 31 января, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Саундтреки к мультфильму «Энканто» возглавляют чарт альбомов Billboard 200. Информация об этом появилась на сайте издания 31 января.

Кадр из мультфильма «Энканто» Мирабель Мадригаль, главная героиня мультфильма «Энканто»

Песни из анимационного фильма держится на первом месте чарта на протяжении трёх недель. Как отмечает журнал, за последние 10 лет только четыре альбома смогли добиться такого успеха — Encanto, «Звезда родилась» Леди Гаги и Брэдли Купера, а также треки к фильму «Чёрная пантера» и мультфильму «Холодное сердце».

ИА REGNUM напоминает, что премьера мультфильма «Энканто» состоялась в ноябре 2021 года. По сюжету, колумбийская девочка Мирабель Мадригаль является единственным членом своей семьи, не обладающим магическими способностями.