* талибов — запрещённая в России организация

Осло, , 11:00 — REGNUM Норвежское правительство могло бы потратить 7 миллионов крон на своих граждан вместо оплаты «зимних каникул группы убийц». Об этом написала 30 января норвежская газета Norway Today.

Встреча в Осло Afintl.com

Издание считает, что приглашение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Осло не привело ни к чему, кроме траты денег налогоплательщиков.

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Напомним, делегация высокого уровня талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во главе с министром иностранных дел группировки Амир Ханом Моттаки прибыла в Осло, столицу Норвегии, 22 января. В ходе трёхдневного саммита талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) встретились с представителями афганского гражданского общества и западными дипломатами.

Джонатан Уильямсон, автор статьи в Norway Today, адресовал правительству страны целый ряд вопросов: Каковы были результаты трёхдневных переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Помогла ли Норвегия заставить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) изменить свою политику в отношении женщин? Помогла ли Норвегия сократить крайнюю бедность, которая стала повальным явлением при правительстве «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Получила ли Норвегия письменные гарантии от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по обеспечению безопасности и защиты этнических и религиозных меньшинств?

Автор статьи сам же отвечает: «К сожалению, ответ на все это — нет».

По мнению автора статьи, «единственным ощутимым результатом переговоров для Норвегии стало расходование семи миллионов крон из государственного бюджета» и фраза «спасибо за приём», услышанная от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы должны учитывать большие финансовые затраты на приглашение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал он, отметив, что около семи миллионов норвежских крон было потрачено на аренду частного самолёта.

Пятнадцать высокопоставленных членов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были приняты в отеле Soria Moria. Этот отель расположен среди красивейших лесов Осло. Делегации была обеспечена максимальная безопасность с постоянным присутствием полиции, и все эти меры были оплачены норвежскими налогоплательщиками.

Уильямсон пишет, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с момента захвата Кабула в августе ликвидировали достижения женщин, этнических и религиозных меньшинств. После августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) медленно подтачивали достижения, достигнутые гражданским обществом, женщинами и средствами массовой информации за последние 20 лет.

Ни одно государство ещё не признало «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительством Афганистана. Почему в такой ситуации Норвегия захотела пригласить высокопоставленных деятелей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Осло для широкого диалога?

Norway Today пишет, что представители афганских женщин, приехавшие в Осло, не уверены, останутся ли они в живых, если вернутся в Кабул.

По мнению газеты, жизнь представителей афганского гражданского общества, которые общались с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и их семей, находится в серьезной опасности.

«В худшем случае, когда я приеду в Афганистан, меня застрелят», — заявила на пресс-конференции представитель женщин Афганистана по делам Махбуба Сирадж.

По словам издания, представители Норвегии встречались с членами группировки, которая «несёт ответственность за смерть и разрушения».

«В Осло приезжали представители группировки, которая несёт прямую ответственность за гибель десяти норвежских военнослужащих и 26 других жертв», — пишет Norway Today.

Кроме того, в состав делегации талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) входил Анас Хаккани, числящийся в списке разыскиваемых террористов.

Уильямсон заключил, что саммит в Осло, хотя и был щедрой попыткой смягчить гуманитарный кризис и облегчить страдания афганского народа, не привёл ни к чему, кроме победы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в глазах общественного мнения. Автор статьи выразил надежду, что Норвегия извлекла уроки из этой встречи.