Махачкала, , 10:58 — REGNUM В Дагестане построили мечеть в селении Османюрт. С просьбой о возведении религиозного объекта обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову жители села, в котором старая мечеть не вмещала всех желающих участвовать в богослужениях.

Мечеть Justcor.com

Новую мечеть возвели менее чем за полгода, её торжественное открытие состоялось 28 января. Финансирование строительства велось за счет средств Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. В церемонии открытия участвовала делегация из Чечни во главе с муфтием региона Салахом-Хаджи Межиевым.«Новая мечеть рассчитана на четыре тысячи человек. Отдельно построено здание для омовения, подведена теплая вода. Мечеть названа именем дяди Пророка Мухаммада — Хамзата. Старое религиозное сооружение не вмещало всех желающих на пятничной молитве. И вот буквально за несколько месяцев в селе появилась новая, красивая мечеть. Я рад, что она стала настоящим украшением села и большим подарком для жителей», — написал Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в самой Чечне в настоящее время открыты около 1300 мечетей.

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