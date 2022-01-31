Москва, , 11:13 — REGNUM Участники рынка недвижимости прогнозируют рост ежемесячных платежей по ипотеке, он может составить до 21% к июлю 2022 года. Об этом пишет 31 января газета «Известия».

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Собеседники издания в своём прогнозе учли рост цен на жильё и повышение средних ипотечных ставок. Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков полагает, что в текущем году новостройки могут подорожать на 15%. Рост цен, вероятно, перекроет инфляцию, как это было в 2020 и 2021 годах.

Директор по маркетингу 3-Red Мария Хурамшина связывает повышение стоимости жилья с подорожанием стройматериалов и дефицитом рабочей силы. Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский добавляет, что растут ещё и ставки по проектному финансированию.

Даже если удастся уменьшить влияние этих факторов, цены будут увеличиваться как минимум в пределах инфляции, то есть на 5% в первом полугодии. Вторичное жильё будет расти в цене вслед за новым.

Заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова сообщила, что при оптимистичном прогнозе роста цен на 5% в первом полугодии, а также при увеличении средней ипотечной ставки с 9,9% до 12% ежемесячный платёж по ипотеке с первоначальным взносом 15% на 20 лет вырастет на 21%.

При этом переплата за весь срок пользования кредитом увеличится на 32%, а суммарная стоимость жилья с учётом платы по процентам — на 19%. Это значит, что ипотечная квартира площадью 30 кв. метров будет обходиться ежемесячно в 24,353 тыс. рублей вместо 20,188 тыс. рублей при средней цене квадратного метра для вторичного жилья в 82 605 рублей. Итоговая стоимость вырастет с 5,2 млн до 6,2 млн рублей.

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