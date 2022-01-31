Санкт-Петербург, , 10:59 — REGNUM В Санкт-Петербурге потратят более 750 млн рублей на закупку 39 автобусов большого класса, работающих на компримированном природном газе. Об этом 31 января сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Автобус. Городской общественный транспорт Петербурга Пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Как уточнили на предприятии, автобусы будут располагать двигателем экологического класса не ниже ЕВРО-5. Салон будет отвечать всем требованиям, предъявляемым к новой технике, среди которых низкий пол и доступность для маломобильных пассажиров, а также наличие современных систем информирования, оплаты проезда и интеллектуальной помощи водителю.

«Партия должна прибыть в Петербург до 1 сентября», — подчеркнули в пресс-службе.

Отметим, на данный момент «Пассажиравтотранс» эксплуатирует 249 автобусов на компримированном природном газе. В 2021 году предприятие приобрело 20 единиц подобной техники.

«Преимуществом использования метана является его экологичность. Количество вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем при использовании дизельного топлива, что снижает уровень загрязнения атмосферного воздуха», — добавили в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

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