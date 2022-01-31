Бишкек, 31 января, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Заявление об отставке на имя президента Киргизии Садыра Жапарова подала председатель Верховного суда страны Нургуль Бакирова. Об этом 31 января сообщает пресс-служба киргизского Верховного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

«Председатель Верховного суда Киргизской Республики Нургуль Бакирова обратилась на имя президента Киргизской Республики с заявлением об освобождении ее от должности по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в новой конституции страны кардинально изменен порядок избрания председателя Верховного суда Киргизии.

При этом ранее его избирали судьи Верховного суда сроком на три года, а теперь его назначает киргизский президент на пять лет с согласия депутатов парламента, на основании предложении Совета судей.

«В связи с чем Нургуль Бакирова приняла решение о сложении полномочий председателя Верховного суда по собственному желанию», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчибек Ташиев заявил, что киргизские власти настроены решать связанные с ситуацией на границе с Таджикистаном вопросы в мирном ключе.