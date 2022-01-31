Уфа, , 11:01 — REGNUM Экс-начальник Управления федеральной налоговой службы (УФНС) по Башкирии Марат Вахитов награжден орденом Дружбы народов в Башкирии. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

Герб Башкирии

Вахитов перешел на работу в органы федеральной налоговой службы в Москве.

«Мы очень рады, что наши люди, которые здесь добиваются успехов, нужны и в федеральном правительстве. 12 лет человек возглавлял нашу налоговую инспекцию. Он создал электронную платформу, очень серьезно модернизировал и материальную базу, ввел электронный документооборот. Огромный объем работы сделан в управлении за период его работы. Ему за это огромное спасибо, очень сильный, толковый был руководитель», — сообщил Хабиров.

Глава Башкирии сообщил, что подписал указ о награждении Вахитова орденом Дружбы народов.