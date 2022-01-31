Токио, 31 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Директор разработки Scartlet Nexus Кендзи Анабуки высказался о своём желании выпустить продолжение игры. Об этом 31 января пишет портал PCGamesN, ссылаясь на интервью разработчика изданию Inverse.

Bandainamcoent.eu Компьютерная игра Scarlet Nexus

Анабуки отметил, что в сиквеле он хотел бы подробнее раскрыть тему обладания сверхспособностями — не только в битвах, но и в обычной жизни героев. В частности, он хотел бы рассказать о том, насколько опасными могут быть суперсилы для людей.

По словам Анабуки, эти темы могут понравится более «зрелой» аудитории. Тем не менее сиквел Scarlet Nexus пока официально не подтверждён и пока неизвестно, увидит ли он когда-нибудь свет.

Напомним, что Scarlet Nexus — это японский ролевой экшен, рассказывающий о группе молодых людей, спасающих мир при помощи своих паранормальных способностей. Проект был тепло встречен как геймерами, так и критиками.