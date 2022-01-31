Магас, , 10:51 — REGNUM В Ингушетии в ближайшие три года будут созданы десятки модульных спортивных залов и умных спортивных площадок. Денежные средства в объеме 120 млн рублей выделены республике федеральным правительством в соответствии с распоряжением, подписанным председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Финансирование программы укрепления инфраструктуры спорта в регионе будет осуществляться тремя траншами. В 2022 году поступят 20 млн рублей. Остальные денежные средства в объеме 60 млн рублей и 40 млн рублей будут выделены в 2023 и 2024 году соответственно.

Всего в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт», который входит в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта», будет выделено регионам России за три года 2,4 млрд рублей. На эти средства построят 80 модульных спортивных залов и около 200 умных спортивных площадок с доступом к интернету. С их помощью каждый занимающийся спортом сможет контролировать свои занятия и выбирать индивидуальные программы тренировок.