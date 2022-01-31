Нур-Султан, , 10:44 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев расширил полномочия государственного секретаря республики Ерлана Карина. Указ об этом был опубликован 31 января на портале нормативных правовых актов.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

В документе говорится, что госсекретарь дополнительно будет представлять интересы главы государства в переговорах с политическими партиями, парламентом и другими объединениями. Ему также поручено координировать деятельность государственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, национального совета общественного доверия и совета по молодежной политике и Казахстанского института стратегических исследований.

Кроме того, Карин будет отвечать за присуждение правительственного гранта для поддержки молодёжи «Поколение независимости». Он также стал ответственным по предложениям президенту в сфере внутренней политики.

Также госсекретарю поручено координировать деятельность комиссии по вопросам противодействия коррупции, комиссии по вопросам гражданства и ряд других правительственных комиссий.

Напомним, Токаев назначил Карина на пост госсекретаря 5 января. Ранее он был помощником президента республики.