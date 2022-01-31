Пекин, , 10:44 — REGNUM На сегодняшний день на территории Китая сделано свыше 3 млрд прививок от COVID-19. Об этом 31 января говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения.

Вакцинация Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1967. СССР

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«По состоянию на 30 января 2022 года <…> сообщается, что в общей сложности (в Китае) использовано 3 000 198 000 доз вакцины от COVID-19», — говорится в сообщении.

При этом не уточняется, какое именно число людей прошло вакцинацию от нового заболевания, а также сколько человек получило одну дозу препарата, а сколько — две.

Отметим, за прошедшие 24 часа в Китае был выявлен 161 новый подтверждённый случай заражения коронавирусом.