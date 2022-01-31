Жительница Пензенской области перевела мошенникам полмиллиона рублей
Заречный, Пензенская область, 31 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Жительница города Заречного Пензенской области обратилась в полицию с заявлением после перевода 550 тыс. рублей на неизвестный банковский счет. Пострадавшая таким образом пыталась обезопасить свои деньги от мошенников, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.
Со слов заявительницы, ей на телефон позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Незнакомец заверил, что на имя женщины пытаются оформить кредит. Не допустить этого поможет встречный кредит, а полученные средства следует перевести на безопасный счет. Женщина подала заявку на оформление и получила требуемую сумму. Пострадавшая через банкомат перевела на указанные телефонные номера злоумышленников 550 тыс. рублей.
Осознав, что попалась на уловки мошенников, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИА REGNUM напоминает, 58-летняя жительница Пензы несколько недель переводила лжебанкиру более 400 тыс. рублей.
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