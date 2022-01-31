Заречный, Пензенская область, 31 января, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Жительница города Заречного Пензенской области обратилась в полицию с заявлением после перевода 550 тыс. рублей на неизвестный банковский счет. Пострадавшая таким образом пыталась обезопасить свои деньги от мошенников, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Со слов заявительницы, ей на телефон позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. Незнакомец заверил, что на имя женщины пытаются оформить кредит. Не допустить этого поможет встречный кредит, а полученные средства следует перевести на безопасный счет. Женщина подала заявку на оформление и получила требуемую сумму. Пострадавшая через банкомат перевела на указанные телефонные номера злоумышленников 550 тыс. рублей.

Осознав, что попалась на уловки мошенников, женщина обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, 58-летняя жительница Пензы несколько недель переводила лжебанкиру более 400 тыс. рублей.

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