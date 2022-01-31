Москва, , 10:42 — REGNUM Законопроект о внесудебной блокировке сайтов, подающих или рекламирующих БАДы, торговля которыми запрещена или ограничена, а также спортивное питание не будет устраивать маркетплейсы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 января, об этом заявил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») журналистам.

Сергей Неверов Er.ru

«Законопроект не будет устраивать крупные площадки. Свободно продавать то, что в других странах запрещено — на нашем рынке это хорошо реализуется», — отметил парламентарий.

Он обратил внимание на то, что парламентарии в новой редакции законопроекта прописали конкретные случаи, когда продукция признается запрещенной к обороту.

Депутат также ответил на опасения блокировки сайтов с пищевой продукцией.

Неверов уточнил, что указанная в законопроекте пищевая продукции — «та, которая требует прохождения государственной регистрации», то есть БАДы и спортивное питание.

Неверов заверил, что полностью блокировать магазины за нарушение предлагаемых норм не будут.

«Полностью блокировать не будут, предполагается постраничный механизм», — пояснил депутат.

Законопроект о внесудебной блокировке сайтов, подающих или рекламирующих БАДы, торговля которыми запрещена или ограничена, внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Неверовым.

Поправки предусматривают внесудебную блокировку сайтов, распространяющих информацию, содержащую предложение о торговле биологически активными добавками к пище, в том числе дистанционным способом, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции.

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