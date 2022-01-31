Москва, 31 января, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Пользователь Сети с ником happiness_ul пожаловалась, что ей ограничили доступ к странице блогера Елены Блиновской. Об этом она сообщила в историях личного Instagram-аккаунта 30 января.

Скриншот видео на YouTube Елена Блиновская

По словам пользователя, она заплатила 10 тыс. рублей за доступ к платным постам блогера. Однако её аккаунт Блиновская заблокировала, из-за чего публикации не отображаются.

Как отмечает happiness_ul, в Сети ей написали более 100 человек, выразив поддержку. Блиновская при этом никак не комментирует ситуацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года Елена Блиновская решила сделать некоторые публикации в историях своего профиля Instagram платными. «То, чем я поделюсь — очень личное, далеко не для всех», — аргументировала блогер.