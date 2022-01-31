Благовещенск, 31 января, 2022, 10:48 — ИА Регнум. В городе Зея Амурской области в январе зацвела верба. Причиной природного феномена стала аномально тёплая погода, сообщило 31 января «Амур.инфо».

Верба

Читайте также: В Приамурье установилась рекордно тёплая погода

«В Тындинском, Сковородинском и Зейском районах превышение составило 11−15 градусов. То есть при декадной норме в — 24°С…-30°С фактические среднесуточные температуры составили — 15°С…-20°С. На остальной территории области среднесуточные температуры также фиксируются на уровне выше декадной нормы, в среднем на 3°С…6°С», — рассказала главный синоптик Амурского гидрометцентра Ольга Четырина.

Она подчеркнула, что в третьей декаде января температура воздуха была выше нормы по всему региону, но вместе с тем, в Приамурье по-зимнему морозно. Максимальное превышение среднестатистических значений было зафиксировано в области 29 и 30 января. Температурный фон в области очень нестабильный, также подчеркнула синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально тёплой погода в Амурской области также была в начале декабря 2021 года. Тогда региональный гидрометеоцентр сообщал о рекорде в Благовещенске, столбик термометра показал 1,1 градус выше ноля.