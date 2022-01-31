Лиссабон, , 10:41 — REGNUM Победу на внеочередных парламентских выборах в Португалии одержала правящая Социалистическая партия. Получив абсолютное большинство в парламенте. Об этом со ссылкой на данные экзитполов сообщает агентство Anadolu.

Флаг Португалии

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Так, заручившись поддержкой 41,7% избирателей, социалисты получат в Ассамблее республики 117 мест из 230.

«Абсолютное большинство не означает абсолютной власти. В условиях демократии это не значит править в одиночку. Я установлю диалог со всеми политическими партиями, представляющими португальцев», — подчеркнул лидер партии Антониу Кошта.

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Вторая крупнейшая в стране Социал-демократическая партия набрала 27,8% голосов и получит 71 место. За ней следует крайне правая партия Chega, получившая 7% и 12 мест в парламенте. Таковы предварительные данные Министерства внутренней администрации Португалии после обработки 99,13% бюллетеней.

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы в Ассамблею (парламент) Португалии состоялись 30 января 2022 года. Они были назначены по причине роспуска Ассамблеи республики. Соответствующим правом воспользовался президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза после того, как проект бюджета, предложенный правящей социалистической партией страны, был отклонён в парламенте.