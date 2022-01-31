София, , 10:40 — REGNUM Представители крупнейшего профсоюза Болгарии — КНСБ — обнародовали открытое письмо болгарскому министру финансов Асену Василеву с требованием срочного повышения минимальной зарплаты в стране. Об этом 31 января сообщает софийская газета «Дума».

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Как отмечено в послании, в настоящее время лишь 30% работающего на предприятиях населения Болгарии получает среднюю по стране зарплату в 1730 левов ($985), а остальные занятые граждане едва могут рассчитывать хотя бы на две трети указанной суммы.

«В условиях резкого роста тарифов на услуги ЖКХ и подорожания продуктов первой необходимости мы настаиваем на увеличении минимальной заработной платы до 1103 левов ($629)», — сообщили в КСНБ.

Предполагается, что в противном случае в ближайшее время профсоюзы инициируют проведение очередной общенациональной забастовки.

Напомним, вопрос повышения зарплат и пенсий был главным пунктом программы коалиционного правительства Болгарии, сформированного в ноябре 2021-го года. Как ожидается, окончательный проект государственного бюджета Болгарии будет пописан 31 марта нынешнего года.