Токио, 31 января, 2022, 10:40 — ИА Регнум. YouTube-канал GilvaSunner получил более 1300 «страйков» (предупреждений о нарушении авторских прав) со стороны японской компании Nintendo. Об этом 31 января пишет издание Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

Дело в том, что автор канала публиковал саундтреки из различных игр Nintendo. После обращения компании большинство его роликов были заблокированы.

Сам GilvaSunner утверждает, что его видео не монетизируются, а значит он не получает прибыли с интеллектуальной собственности Nintendo. Однако это не остановило японских разработчиков.

Добавим, что в подобной ситуации автор канала оказывался и в 2019, и 2020 году. Nintendo пока никак не прокомментировала ситуацию.