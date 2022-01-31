Оренбург, , 10:40 — REGNUM В Оренбургской области прокуратура успешно опротестовала приказ министерства архитектура и пространственно — градостроительного развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Прокурорские претензии вызвал приказ минарха от 10 августа 2021 года №36/70-од «Об утверждении Правил землепользования и застройки МО г. Оренбург».

«Основанием послужило несоответствие данного приказа генеральному плану Оренбурга. В соответствии с данными правилами, 17 земельных участков определены как зона среднеэтажной и многоэтажной застройки многоквартирными домами и располагаются в защитной зоне городской свалки, что является нарушением градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства, поскольку в соответствии с генеральным планом названные участки должны быть размещены в зонах озеленения специального назначения, озеленения общего пользования, общественно-деловой зоне», — сказала официальный представитель областной прокуратуры Анна Филиппова.

В ведомстве посчитали, что возведение жилых многоэтажек возле горсвалки может повлечь нарушение интересов неопределенного круга лиц, в том числе потенциальных участников долевого строительства. Протест рассмотрен и удовлетворен. Проект приказа о внесении изменений в Правила землепользования и застройки находится на стадии согласования.

В свою очередь в министерстве подчеркнули, что оспаривался не весь документ, а только часть, касавшаяся нахождения конкретных участков в территориальной зоне П.1. Сам приказ прошел все предусмотренные градостроительным законодательством процедуры, включая публичные слушания 22 июля 2021 года, и замечания не вызвал.