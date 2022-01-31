Москва, , 10:39 — REGNUM После подъема к новым многолетним максимумам за пределами психологически значимого уровня $90 за баррель, нефть сорта Brent скорректировалась к концу торгов 28 января и завершила день под отметкой $89, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Добыча нефти ptra

«Сегодня, 31 января, ближайшие фьючерсы открылись гэпом вверх, после чего затормозили рост, испугавшись возвращения к уровню $90.

Цены остаются на высоких позициях, максимально сопротивляясь попыткам развития нисходящей коррекции, которая с технической точки зрения уже напрашивается.

Рынок устойчив за счет напряженности на геополитическом фронте, которая накладывается на ожидания дефицита предложения в том числе из-за отставания стран ОПЕК+ от плана.

2 февраля состоится очередное заседание альянса, который примет решение о параметрах сделки на март. Широко ожидается, что ОПЕК+ решит продолжить увеличивать добычу прежними темпами, на 400 тыс. баррелей в день.

Однако и для экспортеров, и для рынка это будет лишь формальность, поскольку фактически ОПЕК+ все сильнее отстает от своих квот из-за нехватки мощностей.

С одной стороны, до психологической отметки $100 в день котировкам осталось совсем немного.

С другой стороны, риски коррекции нарастают и могут реализоваться, к примеру, на угасании геополитической напряженности. При этом в ближайшие дни вполне возможно движение Brent к новым долгосрочным вершинам», — пояснил эксперт.

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