Сеул, 31 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. 31 января в КНДР вновь зафиксировали перебои с интернетом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

Согласно опубликованным данным, основные сайты страны, в том числе официальный сайт МИД КНДР и сайт Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), смогли полностью восстановить свою работу только к 15:00 по местному времени.

Была ли это массовая DDoS-атака или последствия кибератаки, совершенной на прошлой неделе, не известно.

Напомним, что 26 января в КНДР исчез доступ в интернет, как минимум, на шесть часов. Кибератака произошла на фоне напряжённости, связанной с ракетными пусками, которые осуществила КНДР в январе.

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