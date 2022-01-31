Екатеринбург, 31 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. На Среднем Урале проводят проверку по факту гибели мужчины при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Пожар

Инцидент произошел сегодня ночью, 31 января. В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела мужчины в одном из домов по проспекту Космонавтов в Екатеринбурге. Его обнаружили сотрудники пожарной охраны при тушении пожара.

По предварительным данным, мужчина задохнулся продуктами горения. В настоящее время проводится судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Точные причины возгорания выясняются. Также следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. После проверки в ведомстве примут процессуальное решение.

В отделении по связям с общественностью УМВД России по Екатеринбургу добавили, что погибший был 1975 года рождения. По предварительным данным, он работал сторожем.