Выборг, Ленинградская область, 31 января, 2022, 10:45 — ИА Регнум. В Ленинградской области зарезали сотрудника Пограничной службы ФСБ России. Перед смертью он попросил помощи в ночном клубе в Выборге. Но прибывшие по вызову медики «скорой помощи» уже ничем не смогли помочь раненому.

Patrick Slattery Окровавленный нож

Как рассказали 31 января в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, информация о том, что ночью 30 января в клубе на проспекте Ленина, 1, обнаружено тело мужчины с ножевым ранением груди, поступило в отдел полиции от фельдшера скорой медицинской помощи.

Как установили правоохранительные органы, мужчина зашел в клуб около 04:35 мск и успел сообщить администратору, что его ударили ножом, после чего потерял сознание и скончался.

В 17:55 мск того же дня у дома 59 по Ленинградскому шоссе Выборга опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении этого преступления задержан 38-летний мужчина. По предварительным данным, во время внезапно возникшей ссоры он ударил ножом в грудь 37-летнего пострадавшего.

«30 января было возбуждено уголовное дело по ст.105 ч.1 УК РФ («Убийство»). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ», — добавили в ведомстве.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», погибшим оказался военнослужащий Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.