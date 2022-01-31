Владикавказ, 31 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В Северной Осетии из окна Республиканской клинической больницы во Владикавказе выпал пациент. Мужчине было 60 лет. Спасти его врачам не удалось, информирует Telegram-канал Mash Gor.

Канопус Киля В больнице

Известно, что мужчина лечился от COVID-19. Он долгое время находился в тяжелом состоянии, был подключен к аппарату ИВЛ. В последнее время его состояние улучшилось, он пошел на поправку. Что стало причиной падения пациента с пятого этажа, неизвестно.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Официальной информации об инциденте на сайтах правоохранительных органов нет. Не комментируют случившееся и в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года из окна этой же больницы выпал 64-летний мужчина, лечившийся от рака. Пациента спасти не удалось.

Читайте также: В Северной Осетии пациент выпал из окна больницы