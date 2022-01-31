Барнаул, 31 января, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Идею объединения Пенсионного фонда с Фондом социального страхования, когдаработодатели будут перечислять взносы за работников в единый Социальный фонд, поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия — За Правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Pfrf.ru ПФР

«Я поддерживаю идею об объединении ПФР и ФСС как первый шаг на пути объединения всех внебюджетных фондов (включая Фонд обязательного медицинского страхования) и создания на этой базе единого Социального казначейства.

Статистика показывает, что ныне существующие внебюджетные фонды неэффективны и крайне закрыты в своей деятельности. Ежегодно на их счетах остаются триллионы (!) нераспределённых остатков, судьбу которых проследить потом крайне трудно.

Поэтому позиция «Справедливой России — За правду» по этому вопросу чёткая и конкретная: с учётом все более возрастающего уровня цифровизации, необходимость в столь громоздких структурах как внебюджетные фонды, фактически отпала: все их функции вполне могут осуществлять уже существующие органы госвласти (в первую очередь, ФНС), осуществляя финансирование полномочий фондов напрямую из бюджета.

А сами внебюджетные фонды в обозримой перспективе следует вообще ликвидировать, их помпезные здания распродать, часть персонала перевести в профильные органы госвласти, часть сократить, а все сэкономленные на этом средства направить в бюджет — в том числе в целях повышения пенсий наших граждан и улучшения финансирования нашей системы здравоохранения».

Как сообщало ИА REGNUM, об объединении ПФР и ФСС заговорили в 2021 году. Завершить его планируют к 2023 году.

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