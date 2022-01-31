Благовещенск, 31 января, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Начальник управления ЖКХ мэрии Благовещенска, ответственный за размещение информации о безопасном поведении на горках, оштрафован на 20 тыс. рублей. Такое решение принято по итогам проверки прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вниз по горке

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Нарушения были выявлены после того, как во время катания 12-летняя жительница города получила травму головы. Ребёнок был госпитализирован. Прокуратура пришла к выводу, что в горадминистрации не обеспечили безопасное пребывание детей на горке.

«По факту нарушений требований технических регламентов при предоставлении развлекательной услуги прокуратура города возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа 20 тыс. рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске скатившись с горки, девочка не успела отойти, и её сбили с ног. Во время падения ребёнок ударился головой об лёд и проходил лечение в областной больнице.