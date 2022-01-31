Москва, , 10:31 — REGNUM Россия ввела миротворцев в Приднестровье из-за того, что Молдавия в 90-е годы пыталась решить территориальные споры силовым путём, и до сих пор присутствие РФ остаётся «залогом мира» в регионе. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в эфире телеканала ТВЦ.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В Приднестровье живут 220 тысяч российских граждан. И мы обязаны давать им гарантии безопасности, так как Молдавия не справляется с этим», — сказал сенатор.

Пушков подчеркнул, что России не стоит выводить миротворцев из региона, несмотря на требования со стороны НАТО. Он отметил, что в Альянсе не предлагают вариантов решения приднестровского конфликта, а присутствие миротворческого контингента сдерживает его.

Стоит отметить, российские миротворцы находятся в Приднестровье с 1992 года. Основанием для ввода войск стало трёхсторонне соглашение, которое подписали тогдашние президенты России, Молдавии и Приднестровья Борис Ельцин, Мирча Снегур и Игорь Смирнов. Тем не менее, действующий президент Молдавии Майя Саду заявляет, что она будет стремиться к тому, чтобы миротворцев вывели из региона.

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