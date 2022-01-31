Москва, 31 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Законность возведения зданий с апартаментами проверят в Москве, сообщил руководитель столичной госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Апартаменты

По его словам, в перечне мероприятий находятся примерно 600 зданий, 200 из которых уже отработано — выявлено 25 признаков нарушений.

«Как правило, это несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством», — приводит слова Овчинского РБК.

Проверки проводятся дистанционно с помощью анализа данных информационных систем и проработок сведений аэрофотосъемки и ортофотопланов. Глава инспекции отметил, что при помощи подобных мероприятий проводится профилактика правонарушений, поскольку приобретатели недвижимости в самострое становятся заложниками ситуации.