Тюмень, , 10:29 — REGNUM Тюменские спортсмены с 5 февраля начнут борьбу за олимпийские медали. Об этом сообщает информационный центр правительство региона.

Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине Цитата из видео на YouTube

В состав Олимпийской сборной России вошли тюменский биатлонист Александр Логинов, а также лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) стартуют 4 февраля 2022 года. Российским спортсменам придётся выступать в условиях запрета на использование национальных символов и отсутствия на трибунах российских болельщиков.

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