Тюмень, 31 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Тюменские спортсмены с 5 февраля начнут борьбу за олимпийские медали. Об этом сообщает информационный центр правительство региона.

Цитата из видео на YouTube Бин Дунь Дунь — талисман зимней Олимпиады — 2022 в Пекине

В состав Олимпийской сборной России вошли тюменский биатлонист Александр Логинов, а также лыжники Татьяна Сорина, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) стартуют 4 февраля 2022 года. Российским спортсменам придётся выступать в условиях запрета на использование национальных символов и отсутствия на трибунах российских болельщиков.