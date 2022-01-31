Москва, 31 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова («Единая Россия») предложила запретить педофилам доступ к интернету.

Пресс-служба правительства Приморского края Анна Кузнецова

«Доступ к интернету — это тоже возможный инструмент для совершения преступления, поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в сеть Интернет», — заявила Кузнецова в эфире RT.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 1 февраля в России вступит в силу закон о пожизненном наказании для педофилов-убийц и рецидивистов. Пожизненный срок будет грозить, если насильственные действия в отношении детей в возрасте до 18 лет совершены лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; совершены в отношении двух или более несовершеннолетних.

Такое наказание постигнет также, если насильственные действия сопряжены с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

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