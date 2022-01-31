Саратов, 31 января, 2022, 10:29 — ИА Регнум. В Саратове пенсионер попался на уловки мошенников и потерял более 17 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Images Money Разбитая копилка

Житель Ленинского района Саратова получал звонки с неизвестных номеров. Незнакомцы представлялись сотрудниками банка и силовых структур. По их словам, по банковской карте мужчины были зафиксированы несанкционированные операции. Сохранить накопления можно только переводом денег на другой безопасный счет. Испуганный саратовец перевел на неизвестные счета в общей сложности 17,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, две жительницы Саратова, помогая якобы попавшим в ДТП родственникам, лишились накоплений.

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