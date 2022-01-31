Сеул, , 10:26 — REGNUM В марте 2022 года в Южной Корее откроют центр экономической безопасности для обеспечения стабильных цепочек поставок стратегически важных товаров и разработки дипломатических стратегий для решения возникающих торговых вопросов. Об этом сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их словам, создание центра является частью усилий правительства по устранению потенциально слабых мест в цепочке поставок и адаптации к меняющейся геополитической и экономической среде на фоне усиливающегося соперничества между США и Китаем.

Известно, что для работы в центре министерство иностранных дел планирует нанимать специалистов со степенью доктора или магистра в области экономики, торговли, техники и науки.

«Мы ищем профессионалов, которые с разных сторон разбираются в новых технологиях, дипломатии и торговле, чтобы понять меняющуюся среду и ее влияние на национальную безопасность», — сообщили в министерстве.

Напомним, что в ноябре 2021 года в Южной Корее запустили систему мониторинга ключевых сырьевых материалов, чтобы обеспечить стабильные поставки и предотвратить кризисы, подобные кризису с водным раствором мочевины.

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