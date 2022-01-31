Сеул, 31 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. В марте 2022 года в Южной Корее откроют центр экономической безопасности для обеспечения стабильных цепочек поставок стратегически важных товаров и разработки дипломатических стратегий для решения возникающих торговых вопросов. Об этом сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, создание центра является частью усилий правительства по устранению потенциально слабых мест в цепочке поставок и адаптации к меняющейся геополитической и экономической среде на фоне усиливающегося соперничества между США и Китаем.

Известно, что для работы в центре министерство иностранных дел планирует нанимать специалистов со степенью доктора или магистра в области экономики, торговли, техники и науки.

«Мы ищем профессионалов, которые с разных сторон разбираются в новых технологиях, дипломатии и торговле, чтобы понять меняющуюся среду и ее влияние на национальную безопасность», — сообщили в министерстве.

Напомним, что в ноябре 2021 года в Южной Корее запустили систему мониторинга ключевых сырьевых материалов, чтобы обеспечить стабильные поставки и предотвратить кризисы, подобные кризису с водным раствором мочевины.

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