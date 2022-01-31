Бамако, 31 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Мали заявил, что напряженность между Парижем и Бамако возникла из-за того, что военная хунта «задела» интересы Франции, сообщает Le Figaro.

Marco Bellucci Мали

Отношения между Францией и ее бывшей колонией обострились с тех пор, как в августе 2020 года к власти в Бамако пришла армия.

Шесть месяцев назад Франция начала реорганизацию военной системы в Мали, оставив три базы на севере страны.

Санкции, введенные после того, как военная хунта объявила о своем намерении оставаться у власти еще на пять лет, несмотря на более раннее обещание провести выборы 27 февраля, были поддержаны Францией, США и ЕС.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что военная хунта в Мали «нелегитимна и принимает безответственные меры».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Франции готовы направить в Румынию свои воинские контингенты в рамках возможного расширения миссии военного блока НАТО в Восточной Европе.