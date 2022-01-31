Чебоксары, 31 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. УФАС Чувашии за антиконкурентное соглашение привлекло компанию из Татарии к административной ответственности в виде 5,6 млн рублей штрафа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

Речь идёт о поставке турникетов, металлодетекторов, шлагбаумов для органов региональной и муниципальной власти Чувашии. Комиссия УФАС Чувашии в сентябре 2021 года выявила в действиях республиканской ГКЧС и фирмы «Импульс» (Татария) нарушение, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 17 закона о защите конкуренции («Координация организаторами торгов или заказчиками деятельности их участников, а также заключение соглашений между организаторами торгов»).

«Ответчики при организации и проведении шести электронных торгов заключили антиконкурентное соглашение, направленное на ограничение конкуренции и создание преимущественных условий для общества «Импульс», — говорится в сообщении.

В УФАС уточняют, что компания выиграла во всех аукционах «с минимальным снижением цены контракта» (0,5%), поставив оборудование, не соответствующее требованиям технических заданий.

«Целью сговора была победа заранее выбранной организации путём установления несуществующих параметров товара», — поясняют антимонопольщики.

За антиконкурентное соглашение управление ФАС по Чувашии привлекло компанию из Татарии к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 683 480 рублей. Данное решение может быть оспорено в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чувашские антимонопольщики выявили антиконкурентное соглашение на рынке оказания услуг по транспортировке твёрдых коммунальных отходов.

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