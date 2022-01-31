Троицк, Челябинская область, 31 января, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Жительница Троицка Челябинской области перевела мошенникам более миллиона рублей. Неизвестные выманили у неё деньги под предлогом дополнительного заработка, сообщает областной главк МВД.

Maxpixel.freegreatpicture.com Телефонный мошенник

Пострадавшей оказалась гражданка 1963 года рождения. Неизвестный позвонил ей и предложил зарабатывать редактированием текстов. В результате гражданка установила на свой мобильный приложение для видеозвонков и включила демонстрацию экрана. Таким образом, неизвестные получили доступ к её конфиденциальным данным.

В первый раз с её счёта похитили порядка 8 тыс. рублей, но звонивший заверил, что деньги вернутся ей, когда она начнёт работать. А в ходе второго сеанса связи мошенники оформили на неё кредиты и забрали деньги себе.