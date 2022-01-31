Владивосток, , 10:31 — REGNUM Налоговики Приморья подвели предварительные итоги декларационной кампании — 2021. О доходах, полученных в 2020 году, отчитались более 170 тыс. приморцев, из них 48 тыс. начислили налог на общую сумму дохода свыше 1 млрд рублей, сообщает «ЗР».

Сборщики налогов Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, в ходе декларационной кампании налогоплательщики задекларировали доходы: от 1 млн до 10 млн рублей — более 18 тыс. приморцев; от 10 млн до 100 млн рублей — более 500; от 100 млн до 500 млн рублей — менее 100; от 500 млм до 1 млрд рублей — 11; более 1 млрд рублей — восемь налогоплательщиков.

При этом в доковидной декларационной кампании в 2019 о доходах свыше миллиарда рублей также заявили восемь жителей региона.

Как сообщало ИА REGNUM, директор коммерческой организации в Хакасии подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 3 млрд рублей.